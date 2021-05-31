Hentbol Kadınlar Türkiye Şampiyonası Başladı
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Hentbol Kadınlar Türkiye Şampiyonası Başladı

Hentbol Kadınlar Türkiye Şampiyonası Başladı
Habermetre - Haberler | Toplum

Hentbol Kadınlar Türkiye Şampiyonası Başladıİşitme Engelliler Hentbol Kadınlar Türkiye Şampiyonası dün (30. 05. 2021) Karabük 'te başladı.

Hentbol Kadınlar Türkiye Şampiyonası Başladıİşitme Engelliler Hentbol Kadınlar Türkiye Şampiyonası dün (30. 05. 2021) Karabük 'te başladı. Şampiyonanın ilk gün şu sonuçlar elde edildiİzmir Sağırlar GSK : 9 - 6 : Adana Kurttepe Sağırlar SKYıldırım İ. E. SK : 4 - 20 : Eskişehir İ. E. SK. Çorlu İ. E. Trakya SK : - : Denizli İ. E. SKİstanbul Sessizler SK : 5 - 22 : Muğla Ortaca İ. E. SKBunu beğen Açıklaması

Kaynak: Habermetre

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