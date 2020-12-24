Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası'nda grup maçları yarın başlıyor
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Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası'nda grup maçları yarın başlıyor

24.12.2020 20:41 | Son Güncelleme: 24.12.2020 20:44
Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası'nda grup maçları yarın başlıyor

Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası'nda grup maçları yarın başlayacak.

Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası'nda grup maçları yarın başlayacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 4 grupta 15 takımın mücadele edeceği eleme turu müsabakaları, 25-27 Aralık tarihlerinde 4 ayrı merkezde gerçekleştirilecek.

Kupada, A Grubu'nda Yenimahalle Belediyespor, Görele Belediyespor, Elazığ Sosyal Yardımlaşma, EGO Spor yer alıyor. B Grubu'nda ise Yalıkavak, Adasokağı Spor, İzmir Büyükşehir Belediyespor ve Anadolu Üniversitesi mücadele edecek.

C Grubu'nda Kastamonu Belediyespor, Konyaaltı Belediyespor, Sivas Belediyespor ile Mudanya Belediyespor karşılaşacak. D Grubu'nda da Aksaray Belediyespor, Muratpaşa Belediyespor ve Üsküdar Belediyespor karşı karşıya gelecek.

Gruplarında ilk 2 sırada yer alacak takımlar, çeyrek finale yükselecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

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