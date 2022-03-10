Hentbol: Kadınlar Türkiye Kupası
AA - Ercan Doğan - Spor
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Hentbolda Kadınlar Türkiye Kupası C Grubu'nda iki maç oynandı.
KASTAMONU (AA) - Hentbolda Kadınlar Türkiye Kupası C Grubu'nda iki maç oynandı.
Kastamonu'daki Merkez Spor Salonu'nda oynanan ilk maçta Kastamonu Belediyespor, İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 46-13 yendi.
Günün ikinci karşılaşmasında ise Konyaaltı Belediyespor, Araç Belediyespor'u 26-22 mağlup etti.
#Barcelona - #Galatasaray mücadelesini kim kazanır?— Haberler (@Haberler) March 10, 2022
Süper Lig maçları şifresiz verilse izler misiniz? #SüperLig | #TFF | #futbol— Haberler (@Haberler) March 9, 2022
AA / Ercan Doğan - Spor