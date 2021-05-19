Hentbol: Kadınlar Türkiye Kupası
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Hentbol: Kadınlar Türkiye Kupası

Hentbol: Kadınlar Türkiye Kupası
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası yarı finalinde ilk maçlar oynandı.

Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası yarı finalinde ilk maçlar oynandı.

Oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Yenimahalle Belediyespor-Kastamonu Belediyespor: 36-39

İzmir Büyükşehir Belediyespor-Konyaaltı Belediyespor: 24-23

Rövanş karşılaşmalarının programı

Türkiye Kupası'nda yarı final rövanş müsabakaları 23 Mayıs Pazar günü saat 15.00'te oynanacak. İki maç sonunda tur atlayan takımlar finalist olacak.

Rövanş mücadelelerinin saati şöyle:

Kastamonu Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor (Kastamonu Atatürk)

Konyaaltı Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Mavi)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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