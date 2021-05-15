Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası
Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında, Yalıkavakspor'u 31-25 yenen Kastamonu Belediyespor yarı finale yükseldi.
Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında, Yalıkavakspor'u 31-25 yenen Kastamonu Belediyespor yarı finale yükseldi.
Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 11-13 konuk ekibin üstünlüğüyle tamamlandı.
İlk maçı da 31-25 kazanan Kastamonu Belediyespor'da, yarı finale yükselmenin sevinci yaşandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman URAS