Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası

Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası
Anadolu Ajansı / Osman URAS - Haberler | Spor

Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında, Yalıkavakspor'u 31-25 yenen Kastamonu Belediyespor yarı finale yükseldi.

Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında, Yalıkavakspor'u 31-25 yenen Kastamonu Belediyespor yarı finale yükseldi.

Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 11-13 konuk ekibin üstünlüğüyle tamamlandı.

İlk maçı da 31-25 kazanan Kastamonu Belediyespor'da, yarı finale yükselmenin sevinci yaşandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman URAS

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Meral Akşener Sergey Lavrov Devlet Bahçeli
Magazin Hadise Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Nur Fettahoğlu
Spor Ozan Tufan Burak Yılmaz Samet Aybaba Dorukhan Toköz Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.5.2021 20:02:08. #1.16#

title