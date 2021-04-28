Hentbol: Kadınlar Türkiye Kupası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hentbol: Kadınlar Türkiye Kupası

Hentbol: Kadınlar Türkiye Kupası
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Görele Belediyespor'u 30-29 mağlup eden İzmir Büyükşehir Belediyespor, adını yarı finale yazdırdı.

Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Görele Belediyespor'u 30-29 mağlup eden İzmir Büyükşehir Belediyespor, adını yarı finale yazdırdı.

Celal Atik Spor Salonu'ndaki müsabakanın ilk yarısını İzmir Büyükşehir Belediyespor 16-13 üstün tamamladı.

İlk maçı da 36-33 kazanan İzmir temsilcisi, yarı finalde Konyaaltı Belediyespor'la karşılaşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

'Hayalet Köy'de uyuşturucu operasyonu: 600 kök kenevir ele geçirildi
'Hayalet Köy'de uyuşturucu operasyonu: 600 kök kenevir ele geçirildi
'Tam kapanma' öncesi Bodrum'a akın
'Tam kapanma' öncesi Bodrum'a akın
Zeynep'i beyzbol sopasıyla 18 saat boyunca, aralıklarla döven erkek arkadaşının 25 yıl hapsi istendi
Zeynep'i beyzbol sopasıyla 18 saat boyunca, aralıklarla döven erkek arkadaşının 25 yıl hapsi istendi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mehmet Muş Hulusi Akar Derya Yanık Devlet Bahçeli
Magazin Cem Yılmaz Hakan Altun Hülya Avşar Yılmaz Erdoğan
Spor Ali Koç Mesut Özil Fatih Terim Cüneyt Çakır Ünal Karaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Hentbol: Kadınlar Türkiye Kupası - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.4.2021 17:30:21. #1.16#

title