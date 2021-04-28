Hentbol: Kadınlar Türkiye Kupası
Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Görele Belediyespor'u 30-29 mağlup eden İzmir Büyükşehir Belediyespor, adını yarı finale yazdırdı.
Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Görele Belediyespor'u 30-29 mağlup eden İzmir Büyükşehir Belediyespor, adını yarı finale yazdırdı.
Celal Atik Spor Salonu'ndaki müsabakanın ilk yarısını İzmir Büyükşehir Belediyespor 16-13 üstün tamamladı.
İlk maçı da 36-33 kazanan İzmir temsilcisi, yarı finalde Konyaaltı Belediyespor'la karşılaşacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz