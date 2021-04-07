Hentbol: Kadınlar Türkiye Kupası
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Hentbol: Kadınlar Türkiye Kupası

Anadolu Ajansı / Süha Gür - Haberler | Spor
Hentbol: Kadınlar Türkiye Kupası

Hentbolda Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek finali rövanşında Üsküdar Belediyespor'u 29-28 yenen Yenimahalle Belediyespor, yarı finale yükseldi.

Hentbolda Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek finali rövanşında Üsküdar Belediyespor'u 29-28 yenen Yenimahalle Belediyespor, yarı finale yükseldi.

Çamlıca Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi ekibin 14-13 üstünlüğüyle sona erdi.

İki takım arasında oynanan ilk karşılaşma 35-35 beraberlikle biterken, rövanşı 29-28 kazanan Yenimahalle Belediyespor, bir üst tura yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

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