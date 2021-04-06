Hentbol: Kadınlar Türkiye Kupası

Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın 2 rövanş karşılaşması oynanacak.

Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın 2 rövanş karşılaşması oynanacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Üsküdar Belediyespor, sahasında Yenimahalle Belediyespor ile karşılaşacak, Muratpaşa Belediyespor ise Konyaaltı Belediyespor'u konuk edecek. İki karşılaşma da saat 17.00'de başlayacak.

İlk müsabakalarda Yenimahalle Belediyespor ile Üsküdar Belediyespor 35-35 berabere kalmıştı. Konyaaltı Belediyespor ise Muratpaşa Belediyespor'u 40-31 mağlup etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan