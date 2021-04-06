Hentbol: Kadınlar Türkiye Kupası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hentbol: Kadınlar Türkiye Kupası

Anadolu Ajansı / Emre Doğan - Haberler | Spor
Hentbol: Kadınlar Türkiye Kupası

Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın 2 rövanş karşılaşması oynanacak.

Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın 2 rövanş karşılaşması oynanacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Üsküdar Belediyespor, sahasında Yenimahalle Belediyespor ile karşılaşacak, Muratpaşa Belediyespor ise Konyaaltı Belediyespor'u konuk edecek. İki karşılaşma da saat 17.00'de başlayacak.

İlk müsabakalarda Yenimahalle Belediyespor ile Üsküdar Belediyespor 35-35 berabere kalmıştı. Konyaaltı Belediyespor ise Muratpaşa Belediyespor'u 40-31 mağlup etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ziya Selçuk Meral Akşener Mustafa Şentop Alparslan Türkeş
Magazin Alişan Ahmet Kural Bahar Candan Caner Cindoruk
Spor Cenk Tosun Erol Bulut Şenol Güneş Burak Yılmaz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Hentbol: Kadınlar Türkiye Kupası - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 11:51:23. #1.14#
title