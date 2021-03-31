Hentbol: Kadınlar Türkiye Kupası
Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor
Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek finalinde bugün iki müsabaka oynandı.
Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek finalinde bugün iki müsabaka oynandı.
Çeyrek final ilk maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
Görele Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor: 33-36
Konyaaltı Belediyespor-Muratpaşa Belediyespor: 40-31
Çeyrek finalde ikinci maçlar 7 Nisan Çarşamba günü oynanacak ve tur atlayan ekipler yarı finale yükselecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul