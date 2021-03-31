Hentbol: Kadınlar Türkiye Kupası
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Hentbol: Kadınlar Türkiye Kupası

Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor
Hentbol: Kadınlar Türkiye Kupası

Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek finalinde bugün iki müsabaka oynandı.

Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek finalinde bugün iki müsabaka oynandı.

Çeyrek final ilk maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Görele Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor: 33-36

Konyaaltı Belediyespor-Muratpaşa Belediyespor: 40-31

Çeyrek finalde ikinci maçlar 7 Nisan Çarşamba günü oynanacak ve tur atlayan ekipler yarı finale yükselecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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