Hentbol: Kadınlar Türkiye Kupası

Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası'nda Ankara, Adana, Bursa ve Aksaray'ın ev sahipliği yaptığı grup maçları sona erdi.

Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası'nda Ankara, Adana, Bursa ve Aksaray'ın ev sahipliği yaptığı grup maçları sona erdi.

Gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar, çeyrek finale adını yazdırdı.

Bugün oynanan karşılaşmaların ardından çeyrek finale yükselen son iki ekip Görele Belediyespor ve Üsküdar Belediyespor oldu. Kupada dün 6 takım, çeyrek finale yükselmeyi garantilemişti.

Böylece organizasyonda A Grubu'nda Yenimahalle Belediyespor ve Görele Belediyespor, B Grubu'nda Yalıkavak ve İzmir Büyükşehir Belediyespor, C Grubu'nda Kastamonu Belediyespor ve Konyaaltı Belediyespor, D Grubu'nda ise Muratpaşa Belediyespor ile Üsküdar Belediyespor çeyrek finale kaldı.

Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası'nda grup maçlarının üçüncü ve son gününde yapılan 7 karşılaşmada alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu (Ankara):

Görele Belediyespor-Elazığ Sosyal Yardımlaşma: 40-25

Yenimahalle Belediyespor-EGO Spor: 38-31

B Grubu (Adana):

Anadolu Üniversitesi-Adasokağı Spor: 31-26

Yalıkavak-İzmir Büyükşehir Belediyespor: 28-26

C Grubu (Bursa):

Kastamonu Belediyespor-Konyaaltı Belediyespor: 30-14

Sivas Belediyespor-Mudanya Belediyespor: 39-31

D Grubu (Aksaray):

Üsküdar Belediyespor-Aksaray Belediyespor: 35-21

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar