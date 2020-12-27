Hentbol: Kadınlar Türkiye Kupası
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Hentbol: Kadınlar Türkiye Kupası

27.12.2020 15:25 | Son Güncelleme: 27.12.2020 15:28
Hentbol: Kadınlar Türkiye Kupası

Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası D Grubu müsabakasında Üsküdar Belediyespor, Aksaray Belediyspor'u 35-21 yendi.

Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası D Grubu müsabakasında Üsküdar Belediyespor, Aksaray Belediyspor'u 35-21 yendi.

Aksaray Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, Üsküdar Belediyespor'un 18-12 üstünlüğü ile tamamlandı.

Baştan sona üstün bir oyun sergileyen Üsküdar Belediyespor, maçı 35-21 kazandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut

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