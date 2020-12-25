Hentbol: Kadınlar Türkiye Kupası

Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası'nda grup mücadeleleri, 7 karşılaşmayla başladı.

Kupada 4 grupta 15 takımın mücadele ettiği eleme turu müsabakalarına; Ankara, Adana, Bursa ve Aksaray ev sahipliği yapıyor.

Gruplarında ilk 2 sırada yer alacak takımların çeyrek finale yükseleceği organizasyonda, bugün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu:

Elazığ Sosyal Yardımlaşma-Yenimahalle Belediyespor: 23-37

EGO Spor-Görele Belediyespor: 28-28

B Grubu:

Yalıkavak-Adasokağı Spor: 43-25

İzmir Büyükşehir Belediyespor-Anadolu Üniversitesi: 31-25

C Grubu:

Kastamonu Belediyespor-Mudanya Belediyespor: 43-24

Konyaaltı Belediyespor-Sivas Belediyespor: 30-22

D Grubu:

Aksaray Belediyespor-Muratpaşa Belediyespor: 16-33

Kupada yarın da 7 maç oynanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak