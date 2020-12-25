Hentbol: Kadınlar Türkiye Kupası
Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası'nda grup mücadeleleri, 7 karşılaşmayla başladı.
Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası'nda grup mücadeleleri, 7 karşılaşmayla başladı.
Kupada 4 grupta 15 takımın mücadele ettiği eleme turu müsabakalarına; Ankara, Adana, Bursa ve Aksaray ev sahipliği yapıyor.
Gruplarında ilk 2 sırada yer alacak takımların çeyrek finale yükseleceği organizasyonda, bugün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu:
Elazığ Sosyal Yardımlaşma-Yenimahalle Belediyespor: 23-37
EGO Spor-Görele Belediyespor: 28-28
B Grubu:
Yalıkavak-Adasokağı Spor: 43-25
İzmir Büyükşehir Belediyespor-Anadolu Üniversitesi: 31-25
C Grubu:
Kastamonu Belediyespor-Mudanya Belediyespor: 43-24
Konyaaltı Belediyespor-Sivas Belediyespor: 30-22
D Grubu:
Aksaray Belediyespor-Muratpaşa Belediyespor: 16-33
Kupada yarın da 7 maç oynanacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak