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Hentbol: Kadınlar Türkiye Kupası

Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Yalıkavakspor, İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 32-25 yenerek yarı finale yükseldi.

05.02.2020 19:26 | Son Güncelleme: 05.02.2020 19:26
Hentbol: Kadınlar Türkiye Kupası

Hentbol Kadınlar çeyrek final rövanş maçında Yalıkavakspor, 'u 32-25 yenerek yarı finale yükseldi.

Binnaz Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi ekip 15-11 üstün tamamladı.

Deplasmanda ilk maçı 22-30 kazanan Yalıkavakspor, Türkiye Kupası yarı finaline adını yazdırdı.

Kaynak: AA
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