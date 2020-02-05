Hentbol: Kadınlar Türkiye Kupası
Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Yalıkavakspor, İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 32-25 yenerek yarı finale yükseldi.
05.02.2020 19:26 | Son Güncelleme: 05.02.2020 19:26
Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Yalıkavakspor, İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 32-25 yenerek yarı finale yükseldi.
Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi ekip 15-11 üstün tamamladı.
Deplasmanda ilk maçı 22-30 kazanan Yalıkavakspor, Türkiye Kupası yarı finaline adını yazdırdı.
Kaynak: AA
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