Hentbol: Kadınlar Türkiye Kupası
Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası'nda Yenimahalle Belediyespor, yarı finale yükselen ilk takım oldu.
04.02.2020 21:06 | Son Güncelleme: 04.02.2020 21:06
Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası'nda Yenimahalle Belediyespor, yarı finale yükselen ilk takım oldu.
Organizasyonun çeyrek final rövanş maçında Mardin Büyükşehir Başakspor, Yenimahalle Belediyespor'u konuk etti.
İlk maçı sahasında 31-28 kazanan başkent temsilcisi, rövanşta sahadan 28-28 beraberlikle ayrıldı. Bu sonuçla Yenimahalle Belediyespor adını yarı finale yazdırdı.
Kaynak: AA
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