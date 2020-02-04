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Hentbol: Kadınlar Türkiye Kupası

Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası'nda Yenimahalle Belediyespor, yarı finale yükselen ilk takım oldu.

04.02.2020 21:06 | Son Güncelleme: 04.02.2020 21:06
Hentbol: Kadınlar Türkiye Kupası

Hentbol Kadınlar 'nda Belediyespor, yarı finale yükselen ilk takım oldu.

Organizasyonun çeyrek final rövanş maçında Büyükşehir Başakspor, Yenimahalle Belediyespor'u konuk etti.

İlk maçı sahasında 31-28 kazanan başkent temsilcisi, rövanşta sahadan 28-28 beraberlikle ayrıldı. Bu sonuçla Yenimahalle Belediyespor adını yarı finale yazdırdı.

Kaynak: AA
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