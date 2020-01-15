Haberler » Spor » Hentbol: Kadınlar Türkiye Kupası - Spor

Hentbol: Kadınlar Türkiye Kupası

Hentbolda Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek finalinde 3 karşılaşma yapıldı.

15.01.2020 20:56 | Son Güncelleme: 15.01.2020 20:56
Hentbol: Kadınlar Türkiye Kupası

Hentbolda Kadınlar çeyrek finalinde 3 karşılaşma yapıldı.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kupada bugün oynanan çeyrek final ilk maçlarının sonuçları şöyle:

İzmir Büyükşehir Belediyespor-Yalıkavakspor: 22-30

Kastamonu Belediyespor-Görele Belediyespor: 39-24

Yenimahalle Belediyespor-Mardin Büyükşehir Başakspor: 31-28

Karşılaşmaların rövanşları 4-5 Şubat'ta oynanacak.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler