Hentbol: Kadınlar Türkiye Kupası
Hentbolda Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek finalinde 3 karşılaşma yapıldı.
Hentbolda Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek finalinde 3 karşılaşma yapıldı.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kupada bugün oynanan çeyrek final ilk maçlarının sonuçları şöyle:
İzmir Büyükşehir Belediyespor-Yalıkavakspor: 22-30
Kastamonu Belediyespor-Görele Belediyespor: 39-24
Yenimahalle Belediyespor-Mardin Büyükşehir Başakspor: 31-28
Karşılaşmaların rövanşları 4-5 Şubat'ta oynanacak.