15.12.2019 21:20 | Son Güncelleme: 15.12.2019 21:20

Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası 1. Turu'nda grup maçları sona ererken, çeyrek finale yükselen ekipler belli oldu.

Kupada bugün 3 grupta yapılan müsabakaların sonuçları şöyle:

A Grubu:

Mardin 1947 Sağlık-Yalıkavakspor: 25-38

B Grubu:

Aksaray Belediyesi Gençlik-Elazığ Sosyal Yardımlaşma: 28-31

Üsküdar Belediyesi-Görele Belediyesi: 25-24

C Grubu:

Polatlı Belediyespor-Pazarspor: 32-36

Çeyrek finalistler

Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselen takımlar netleşti.

İlk tur maçları sonucunda gruplarını birinci bitiren Yalıkavakspor, Üsküdar Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ile en iyi 2 ikinci olan Görele Belediyesi ile Mardin Büyükşehir Başak çeyrek finale adını yazdırdı.

Bu 5 takımla birlikte Kastamonu Belediyesi, Muratpaşa Belediyesi ve Yenimahalle Belediyesi çeyrek finalde mücadele verecek.

Çeyrek final kura çekiminde Kastamonu Belediyesi, Muratpaşa Belediyesi, Yenimahalle Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi 1. torbada, Yalıkavakspor, Üsküdar Belediyesi, Görele Belediyesi ve Mardin Büyükşehir Başak ise 2. torbada yer alacak.

Kaynak: AA