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Hentbol: Kadınlar Türkiye Kupası

Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası 1. Turu'nda 3 grupta 4 maç oynandı.

14.12.2019 20:16 | Son Güncelleme: 14.12.2019 20:16
Hentbol: Kadınlar Türkiye Kupası

Hentbol Kadınlar 1. Turu'nda 3 grupta 4 maç oynandı.

Kupada bugün yapılan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu:

Yalıkavakspor-Mardin Büyükşehir Başak: 28-24

B Grubu:

Elazığ Sosyal Yardımlaşma-Görele Belediyesi: 23-32

Aksaray Belediyesi Gençlik-Üsküdar Belediyesi: 22-34

C Grubu:

Pazarspor-İzmir Büyükşehir Belediyesi: 27-36

Kaynak: AA
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