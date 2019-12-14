Hentbol: Kadınlar Türkiye Kupası
Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası 1. Turu'nda 3 grupta 4 maç oynandı.
14.12.2019 20:16 | Son Güncelleme: 14.12.2019 20:16
Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası 1. Turu'nda 3 grupta 4 maç oynandı.
Kupada bugün yapılan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu:
Yalıkavakspor-Mardin Büyükşehir Başak: 28-24
B Grubu:
Elazığ Sosyal Yardımlaşma-Görele Belediyesi: 23-32
Aksaray Belediyesi Gençlik-Üsküdar Belediyesi: 22-34
C Grubu:
Pazarspor-İzmir Büyükşehir Belediyesi: 27-36
Kaynak: AA
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