Hentbol: Kadınlar Türkiye Kupası
Hentbolda Kadınlar Türkiye Kupası 1. tur grup maçları başladı.
Hentbolda Kadınlar Türkiye Kupası 1. tur grup maçları başladı.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 1. tur grup maçları Mardin, Elazığ ve Ankara'da olmak üzere 3 grupta tek devreli lig usulüne göre oynanıyor. Gruplarda ilk sırada yer alacak 3 takım ile en iyi ikinci olacak 2 takım çeyrek finale yükselecek.
Çeyrek final müsabakalarında gruplardan çıkacak 5 takım ile Kastamonu Belediyespor, Muratpaşa Belediyespor ve Yenimahalle Belediyespor mücadele edecek.
Gruplarda bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:
A Grubu:
Mardin Büyükşehir Başakspor-Mardin 1947 Sağlıkspor: 31-20
B Grubu:
Üsküdar Belediyespor-Elazığ Sosyal Yardımlaşma: 37-24
Görele Belediyespor-Aksaray Belediyespor: 39-34
C Grubu:
Polatlı Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor: 20-37