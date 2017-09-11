Muratpaşa Belediyespor, Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası birinci tur maçlarında 2'de 2 yaparak bir üst tura yükseldi.



Muratpaşa Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası birinci tur maçlarında, hafta sonu, Polatlı Belediyesi ve Kemalpaşa Ata Gençlik'le karşılaştı.



İzmir Serdar Yereli Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmalarda Muratpaşa Belediyespor, Polatlı Belediyesi'ni 29-25'lik skorla geçerken, Kemalpaşa Ata Gençlik karşısında ise 38-21'lik skor elde etti.



Bu skorlarla Paşa'nın Melekleri kupada bir üst tura yükselirken antrenör Birol Ünsal, 16 Eylül'de başlayacak Süper Lig öncesi alınan skorlardan son derece memnun olduğunu dile getirdi.