Hentbol Kadınlar Süper Ligi şampiyonu Kastamonu Belediyespor, Türkiye kupasını da hedefliyor
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Hentbol Kadınlar Süper Ligi şampiyonu Kastamonu Belediyespor, Türkiye kupasını da hedefliyor

Hentbol Kadınlar Süper Ligi şampiyonu Kastamonu Belediyespor, Türkiye kupasını da hedefliyor
Anadolu Ajansı / Özgür Alantor - Haberler | Spor

Hentbol Kadınlar Süper Ligi 2020-2021 sezonu şampiyonu Kastamonu Belediyespor, Türkiye Kupasını da alarak sezonu iki kupayla kapatmak istiyor.

Hentbol Kadınlar Süper Ligi 2020-2021 sezonu şampiyonu Kastamonu Belediyespor, Türkiye Kupasını da alarak sezonu iki kupayla kapatmak istiyor.

Kastamonu Belediyespor, Türkiye Kupası final maçında cuma günü Eskişehir'de karşılaşacağı İzmir Büyükşehir Belediyesi GSK maçının hazırlıklarını tamamladı.

Kastamonu Belediyespor Antrenörü Serkan İnci, gazetecilere, Kastamonu'daki son antrenmanlarını yaptıklarını söyledi. Maça iyi motive olduklarını kaydeden İnci, "Kulüp tarihimizde Türkiye Kupası henüz bulunmamakta. Türkiye Kupası'nı müzemize getirmenin gayretini göstereceğiz. Kupayı almak ve bu kupayla birlikte sezonu çifte kupayla tamamlamak istiyoruz. Çalışmalarımızı bu yönde yaptık. Cuma günü maçtan iyi bir sonuçla ayrılacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kupa maçının farklı bir havası olacağını değerlendiren İnci, "Ligdeki sonuçlar doğrultusunda bu maçı değerlendirmek doğru olmaz. Final maçlarının havası her zaman ayrıdır. Lig boyunca devam eden karşılaşmalardaki motivasyonla final maçlarının motivasyonu çok farklıdır. Final havası farklıdır. İzmir iyi bir ekip. Ligde aldığımız neticeler bağlamında bu maçı kesinlikle değerlendirmiyoruz. Rakibimize saygı duyuyoruz. Final maçlarında favori olmaz." diye konuştu.

Karşılaşmaya çok iyi hazırlandıklarını belirten İnci, şunları kaydetti:

"Teknik heyet ve sporcular maça mental ve fiziksel olarak ciddi bir şekilde hazırlanıyor. Tüm kurgular hata yapmamak üzerine oluyor. Teknik heyet de sporcular da hata yapabilir ama önemli olan hata yapmamak niyetidir. Hakemler de hata yapabilir sonuçta onlar da insan. Ama mental ve fiziksel olarak hazır bir hakem ikilisi beklentimiz var. Tüm takımların beklentisi bu yöndedir. Biz kendi işimize odaklanacağız. En başlı hedefimiz izleyenlere güzel bir maç izletmek. Kalecimiz Amra Pandzic, Beyza İrem Türkoğlu'nun sakatlıkları var. Kübra Sarıkaya da sakatlıktan döndü, yavaş yavaş süre almaya başladı."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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