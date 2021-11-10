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Hentbol Kadınlar Süper Ligi

AA / Musa Samur - Haberler | Spor
Hentbol Kadınlar Süper Ligi

Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 4. haftasından ertelenen maçta Yalıkavakspor, deplasmanda EGO Spor'u 30-26 mağlup etti.

Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 4. haftasından ertelenen maçta Yalıkavakspor, deplasmanda EGO Spor'u 30-26 mağlup etti.

Türkiye Hentbol Federasyonu Spor Salonu'nda EGO Spor ile Yalıkavakspor'un karşı karşıya geldiği maçı hakemler Hamza Sukan ve Halil Kılıç yönetti.

Karşılaşmanın ilk yarısını 17-11 önde tamamlayan Yalıkavakspor maçtan da 30-26 galip ayrıldı.

AA / Musa Samur - Spor Haberleri
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