Hentbol Kadınlar Süper Ligi
AA / Musa Samur - Haberler | Spor
Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 4. haftasından ertelenen maçta Yalıkavakspor, deplasmanda EGO Spor'u 30-26 mağlup etti.
Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 4. haftasından ertelenen maçta Yalıkavakspor, deplasmanda EGO Spor'u 30-26 mağlup etti.
Türkiye Hentbol Federasyonu Spor Salonu'nda EGO Spor ile Yalıkavakspor'un karşı karşıya geldiği maçı hakemler Hamza Sukan ve Halil Kılıç yönetti.
Karşılaşmanın ilk yarısını 17-11 önde tamamlayan Yalıkavakspor maçtan da 30-26 galip ayrıldı.
AA / Musa Samur - Spor Haberleri
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