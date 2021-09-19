Hentbol: Kadınlar Süper Ligi
AA / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor
Hentbol Kadınlar Süper Ligi'ne 2. hafta maçlarıyla devam edildi.
Hentbol Kadınlar Süper Ligi'ne 2. hafta maçlarıyla devam edildi.
Ligde bugün 5 karşılaşma oynandı ve 2. hafta tek maç dışında tamamlandı.
EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Kastamonu Belediyespor'un İzmir Büyükşehir Belediyespor'la oynayacağı 2. hafta karşılaşması 22 Eylül Çarşamba günü yapılacak.
Kadınlar Süper Ligi'nde bugün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Üsküdar Belediyespor-Anadolu Üniversitesi: 23-23
Tekirdağspor-Araç Belediyespor: 24-24
Konyaaltı Belediyespor-Antalya Anadolu: 38-18
Görele Belediyespor-Yalıkavak: 23-29
EGO Spor-Yenimahalle Belediyespor: 38-37
AA / Erkan Tiryaki - Spor Haberleri