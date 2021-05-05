Hentbol Kadınlar Süper Ligi
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Hentbol Kadınlar Süper Ligi

Hentbol Kadınlar Süper Ligi
Anadolu Ajansı / Özgür Alantor - Haberler | Spor

Kastamonu Belediyespor, Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 21. haftasında Yalıkavakspor'u 28-22 yendi.

Kastamonu Belediyespor, Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 21. haftasında Yalıkavakspor'u 28-22 yendi.

Atatürk Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını da ev sahibi ekip 14-13 önde tamamladı.

İkinci yarıda üstünlüğünü koruyan Kastamonu ekibi, salondan 28-22 galip ayrıldı.

Bu galibiyetle Kastamonu Belediyespor, ligin bitimine bir hafta kala averajla Yalıkavakspor'u geçerek liderliğe yükseldi.

Maç sonunda sporcular, büyük sevinç yaşadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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