Hentbol: Kadınlar Süper Ligi
03.03.2021 19:37 | Son Güncelleme: 03.03.2021 19:41
Hentbolde Kadınlar Süper Ligi'nde erteleme karşılaşmaları yapıldı.
Hentbolde Kadınlar Süper Ligi'nde erteleme karşılaşmaları yapıldı.
Ligin 12. hafta erteleme maçında Kastamonu Belediyespor, Görele Belediyespor'u 42-28 mağlup etti.
13. hafta erteleme mücadelesinde İzmir Büyükşehir Belediyespor, Konyaaltı Belediyespor'u 26-24 yendi.
Ligdeki 15. hafta erteleme karşılaşmasında ise Yalıkavakspor, Muratpaşa Belediyespor'a 37-28 üstünlük kurdu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan