Hentbol: Kadınlar Süper Ligi
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Hentbol: Kadınlar Süper Ligi

03.03.2021 19:37 | Son Güncelleme: 03.03.2021 19:41
Hentbol: Kadınlar Süper Ligi

Hentbolde Kadınlar Süper Ligi'nde erteleme karşılaşmaları yapıldı.

Hentbolde Kadınlar Süper Ligi'nde erteleme karşılaşmaları yapıldı.

Ligin 12. hafta erteleme maçında Kastamonu Belediyespor, Görele Belediyespor'u 42-28 mağlup etti.

13. hafta erteleme mücadelesinde İzmir Büyükşehir Belediyespor, Konyaaltı Belediyespor'u 26-24 yendi.

Ligdeki 15. hafta erteleme karşılaşmasında ise Yalıkavakspor, Muratpaşa Belediyespor'a 37-28 üstünlük kurdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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