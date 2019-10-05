Hentbol: Kadınlar Süper Ligi

Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde Muratpaşa Belediyespor, ilk hafta karşılaşmasında konuk ettiği Mardin Büyükşehir Başakspor'u 33-25 yendi.

05.10.2019 19:26
Hentbol: Kadınlar Süper Ligi

Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde Muratpaşa Belediyespor, ilk hafta karşılaşmasında konuk ettiği Mardin Büyükşehir Başakspor'u 33-25 yendi.

Muratpaşa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Muratpaşa Belediyespor, Mardin Büyükşehir Başakspor maçıyla Kadınlar Hentbol Süper Ligi 2019-2020 sezonunu açtı.

Süleyman Evcilmen Spor Salonu'ndaki karşılaşmada, Muratpaşa Belediyesi maçtan 33-25 galibiyetle ayrıldı.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.