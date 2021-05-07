Hentbol Kadınlar Süper Lig'de şampiyon yarın belli oluyor

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 2020-2021 sezonu şampiyonu, yarın oynanacak maçlar sonucunda belli olacak.

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 2020-2021 sezonu şampiyonu, yarın oynanacak maçlar sonucunda belli olacak.

Türkiye Hentbol Federasyonunun (THF) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sezon başında aldığı kararla 2020-2021 sezonunda ligde play-off sistemi uygulanmayacak, sezonu ilk sırada tamamlayan takım şampiyonluğa ulaşacak.

Sezonun 22. ve son haftasına averajla lider giren Kastamonu Belediyespor, yarın saat 13.00'te deplasmanda Üsküdar Belediyespor ile karşılaşacak. Lider ile aynı puana sahip (38) Yalıkavakspor ise yarın son maçında saat 17.00'de Anadolu Üniversitesi'ni ağırlayacak.

Son maçlarda alınacak sonuçlara göre puan tablosunun en üst basamağında bulunan ekip, şampiyonluğa ulaşacak. Puanların eşit olması halinde ikili averajda üstün durumdaki Kastamonu Belediyespor şampiyonluğunu ilan edecek.

Lig sonunda ilk 3 sırada yer alan takımlar, Avrupa kupalarına katılma hakkı elde edecek.

Şampiyonluğa ulaşan ekip, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Şampiyonlar Ligi'nde, ikinci sırayı alan takım EHF Avrupa Ligi'nde ve üçüncü ise EHF Kupası'nda oynama hakkı elde edecek. Türkiye Kupası'nı müzesine götüren takım da EHF Kupası bileti alacak.

Ligde 22. hafta maçları öncesinde Elazığ Sosyal Yardımlaşma, Sivas Belediyespor ve Aksaray Belediyespor'un küme düşmesi kesinleşmişti.

THF, geçen sezon ligi Kovid-19 salgını nedeniyle şampiyon ilan edilmeden ve küme düşme uygulanmadan sonlandırmıştı.

Son hafta mücadeleleri öncesinde Hentbol Kadınlar Süper Lig'de görünüm şöyle: