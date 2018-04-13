Hentbol Kadınlar Süper Lig'de Haftanın Programı Belli Oldu!

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

15.00 Mudanya Belediyespor-Üsküdar Belediyespor (Mudanya)

16.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor (Celal Atik)

15 Nisan Pazar:

15.00 Polatlı Belediyespor-Aksaray Belediyespor (Yeni Polatlı)

15.00 Muratpaşa Belediyespor-Eskişehir Şehir Koleji (Süleyman Evcilmen)

Öte yandan, bu hafta oynanması planlanan Kastamonu Belediyespor-Anadolu Üniversitesi ve Osmangazi Belediyespor-Ardeşen Gençlik karşılaşmaları, Kastamonu Belediyespor ve Ardeşen Gençlik'in Avrupa kupası maçları nedeniyle 2 Mayıs'a ertelendi.