Hentbol Kadınlar Süper Lig'de Haftanın Programı Belli Oldu!
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maç programı şöyle: Yarın: 15.00 Mudanya Belediyespor-Üsküdar Belediyespor (Mudanya)16.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor (Celal Atik)15 Nisan Pazar: 15.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maç programı şöyle:
Yarın:
15.00 Mudanya Belediyespor-Üsküdar Belediyespor (Mudanya)
16.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor (Celal Atik)
15 Nisan Pazar:
15.00 Polatlı Belediyespor-Aksaray Belediyespor (Yeni Polatlı)
15.00 Muratpaşa Belediyespor-Eskişehir Şehir Koleji (Süleyman Evcilmen)
Öte yandan, bu hafta oynanması planlanan Kastamonu Belediyespor-Anadolu Üniversitesi ve Osmangazi Belediyespor-Ardeşen Gençlik karşılaşmaları, Kastamonu Belediyespor ve Ardeşen Gençlik'in Avrupa kupası maçları nedeniyle 2 Mayıs'a ertelendi.
Kaynak: Hürriyet