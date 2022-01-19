ANTALYA (AA) - Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 11. haftasından ertelenen EGO Spor- Antalya Anadoluspor maçı, Antalya Anadoluspor takımının sahaya çıkmaması nedeniyle oynanmadı.

Türkiye Hentbol Federasyonu Spor Salonu'nda bugün saat 16.00'da başlaması planlanan EGO Spor-Antalya Anadoluspor karşılaşmasında, Antalya ekibi sahaya çıkmadı.

Antalya Anadoluspor Kulübü Başkanı Şenay Caplık, 3 İranlı oyuncularının yurt dışından dönmediğini, 2 oyuncusunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını, 3 oyuncularının da karantinada olduğunu, ayrıca 4 oyuncusunun sakatlık nedeniyle raporlu olduğunu, bu nedenlerle sahaya çıkamadıklarını açıkladı.

Karşılaşmayla ilgili THF yönetimince yapılacak toplantıda karar alınacak.