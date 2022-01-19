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Hentbol: Kadınlar Süper Lig

Hentbol: Kadınlar Süper Lig
AA / Fatih Çakmak - Haberler | Spor

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 11. haftasından ertelenen EGO Spor-Antalya Anadoluspor maçı, Antalya Anadoluspor takımının sahaya çıkmaması nedeniyle oynanmadı.

ANTALYA (AA) - Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 11. haftasından ertelenen EGO Spor- Antalya Anadoluspor maçı, Antalya Anadoluspor takımının sahaya çıkmaması nedeniyle oynanmadı.

Türkiye Hentbol Federasyonu Spor Salonu'nda bugün saat 16.00'da başlaması planlanan EGO Spor-Antalya Anadoluspor karşılaşmasında, Antalya ekibi sahaya çıkmadı.

Antalya Anadoluspor Kulübü Başkanı Şenay Caplık, 3 İranlı oyuncularının yurt dışından dönmediğini, 2 oyuncusunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını, 3 oyuncularının da karantinada olduğunu, ayrıca 4 oyuncusunun sakatlık nedeniyle raporlu olduğunu, bu nedenlerle sahaya çıkamadıklarını açıkladı.

Karşılaşmayla ilgili THF yönetimince yapılacak toplantıda karar alınacak.

AA / Fatih Çakmak - Spor Haberleri

Türkiye Hentbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig, Antalya, Hentbol, Spor, Haber

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