Hentbol: Kadınlar Süper Lig
AA / Hatice Özdemir Tosun - Haberler | Spor
Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 10. haftasından ertelenen maçta Konyaaltı Belediyespor, kendi evinde EGO Spor'u 35-34 yendi.
KONYAALTI, ANTALYA (AA) - Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 10. haftasından ertelenen maçta Konyaaltı Belediyespor, kendi evinde EGO Spor'u 35-34 yendi.
Akdeniz Üniversitesi Mavi Salon'da oynanan karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekip EGO Spor'un 16-15 üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci yarı oyuna ağırlığı koyan Konyaaltı Belediyespor, maçı 35-34 kazandı.
AA / Hatice Özdemir Tosun - Spor Haberleri
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