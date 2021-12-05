Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 11. haftasına 3 maçla devam edildi.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

Tekirdağspor- Anadolu Üniversitesi : 25-24

Yalıkavakspor- İzmir Büyükşehir Belediyespor : 26-20

Görele Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor: 28-37

Sizce, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon hangi takım şampiyon olur? — Haberler (@Haberler) December 5, 2021

AA / Fatih Çakmak - Spor Haberleri

Haberi Kaydet