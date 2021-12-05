Hentbol: Kadınlar Süper Lig
AA / Fatih Çakmak - Haberler | Spor
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 11. haftasına 3 maçla devam edildi.
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 11. haftasına 3 maçla devam edildi.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
Tekirdağspor- Anadolu Üniversitesi : 25-24
Yalıkavakspor- İzmir Büyükşehir Belediyespor : 26-20
Görele Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor: 28-37
Sizce, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon hangi takım şampiyon olur?— Haberler (@Haberler) December 5, 2021
AA / Fatih Çakmak - Spor Haberleri
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