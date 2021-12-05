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Hentbol: Kadınlar Süper Lig

AA / Fatih Çakmak - Haberler | Spor
Hentbol: Kadınlar Süper Lig

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 11. haftasına 3 maçla devam edildi.

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 11. haftasına 3 maçla devam edildi.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

Tekirdağspor- Anadolu Üniversitesi : 25-24

Yalıkavakspor- İzmir Büyükşehir Belediyespor : 26-20

Görele Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor: 28-37

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AA / Fatih Çakmak - Spor Haberleri

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