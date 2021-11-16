Hentbol: Kadınlar Süper Lig
AA / Ercan Doğan - Haberler | Spor
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 8. haftasında İzmir Büyükşehir Belediyespor, EGO Spor'u 36-29 yendi.
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 8. haftasında İzmir Büyükşehir Belediyespor, EGO Spor'u 36-29 yendi.
Celal Atik Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 17-14 önde bitiren İzmir Büyükşehir Belediyespor, karşılaşmayı da 7 sayı farkla kazandı.
A Milli Futbol Takımı kadrosu 2022 Dünya Kupası için sizce yeterli mi? ???? #BizimÇocuklar #2022DünyaKupası— Haberler (@Haberler) November 16, 2021
AA / Ercan Doğan - Spor Haberleri
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