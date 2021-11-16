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Hentbol: Kadınlar Süper Lig

AA / Ercan Doğan - Haberler | Spor
Hentbol: Kadınlar Süper Lig

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 8. haftasında İzmir Büyükşehir Belediyespor, EGO Spor'u 36-29 yendi.

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 8. haftasında İzmir Büyükşehir Belediyespor, EGO Spor'u 36-29 yendi.

Celal Atik Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 17-14 önde bitiren İzmir Büyükşehir Belediyespor, karşılaşmayı da 7 sayı farkla kazandı.

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AA / Ercan Doğan - Spor Haberleri

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