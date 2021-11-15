Hentbol: Kadınlar Süper Lig
AA / Ercan Doğan - Haberler | Spor
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 8. haftasında oynanan maçta Üsküdar Belediyespor ile Tekirdağspor 22-22 berabere kaldı.
ÜSKÜDAR, İSTANBUL (AA) - Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 8. haftasında oynanan maçta Üsküdar Belediyespor ile Tekirdağspor 22-22 berabere kaldı.
Çamlıca Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Üsküdar Belediyespor 11-8 önde bitirirken, Tekirdağspor ikinci yarıda dengeyi kurdu ve maç 22-22 beraberlikle tamamlandı.
AA / Ercan Doğan - Spor Haberleri
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