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Hentbol: Kadınlar Süper Lig

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor
Hentbol: Kadınlar Süper Lig

Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 6. haftasından ertelenen maçta Kastamonu Belediyespor, Üsküdar Belediyespor'u deplasmanda 30-21 mağlup etti.

ÜSKÜDAR, İSTANBUL (AA) - Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 6. haftasından ertelenen maçta Kastamonu Belediyespor, Üsküdar Belediyespor'u deplasmanda 30-21 mağlup etti.

Kastamonu Belediyespor, Çamlıca Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 17-11 üstünlükle tamamladı.

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor Haberleri
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