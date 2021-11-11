Hentbol: Kadınlar Süper Lig
AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor
Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 6. haftasından ertelenen maçta Kastamonu Belediyespor, Üsküdar Belediyespor'u deplasmanda 30-21 mağlup etti.
ÜSKÜDAR, İSTANBUL (AA) - Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 6. haftasından ertelenen maçta Kastamonu Belediyespor, Üsküdar Belediyespor'u deplasmanda 30-21 mağlup etti.
Kastamonu Belediyespor, Çamlıca Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 17-11 üstünlükle tamamladı.
AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor Haberleri
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