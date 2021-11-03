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Hentbol: Kadınlar Süper Lig

AA / Emrah Oktay - Haberler | Spor
Hentbol: Kadınlar Süper Lig

Hentbolda Kadınlar Süper Lig'in 5. haftasında 2 erteleme maçı yapıldı.

ÜSKÜDAR, İSTANBUL (AA) - Hentbolda Kadınlar Süper Lig'in 5. haftasında 2 erteleme maçı yapıldı.

Avrupa kupası maçları nedeniyle bugüne ertelenen 2 karşılaşma oynandı. Yalıkavak, Bodrum Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda Üsküdar Belediyespor'u, Kastamonu Belediyespor da Merkez Spor Salonu'nda EGO Spor'u konuk etti.

Muğla ekibi 26-19, Kastamonu temsilcisi ise 36-26'lık skorlarla galibiyet aldı.

AA / Emrah Oktay - Spor Haberleri
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