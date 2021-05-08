Hentbol: Kadınlar Süper Lig
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Hentbol: Kadınlar Süper Lig

Hentbol: Kadınlar Süper Lig
Anadolu Ajansı / Emre Doğan - Haberler | Spor

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 2020-2021 sezonu, bir maç dışında tamamlandı.

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 2020-2021 sezonu, bir maç dışında tamamlandı.

Ligin 22. ve son haftasında 5 müsabaka oynandı.

Deplasmanda Üsküdar Belediyespor'u 34-25 mağlup eden lider Kastamonu Belediyespor, puanını 40'a çıkardı ve ikili averajla ligi ilk sırada tamamlayarak şampiyonluğa ulaştı. Konuk ettiği Anadolu Üniversitesi'ne 34-26 üstünlük kuran Yalıkavakspor 40 puanla ikinci, deplasmanda Konyaaltı Belediyespor'u 35-31 mağlup eden Yenimahalle Belediyespor ise 34 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Kadınlar Süper Lig'i ilk 3 sırada tamamlayan takımlar, Avrupa kupalarına katılma hakkı elde etti. Gelecek sezon Kastamonu Belediyespor Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Şampiyonlar Ligi'nde, Yalıkavakspor EHF Avrupa Ligi'nde ve Yenimahalle Belediyespor ise EHF Kupası'nda mücadele edecek.

Elazığ Sosyal Yardımlaşma, Sivas Belediyespor ve Aksaray Belediyespor'un küme düşmesi daha önce kesinleşmişti.

Ligde sezonun ve 22. haftanın son maçında yarın Aksaray Belediyespor ile İzmir Büyükşehir Belediyespor karşılaşacak.

Kadınlar Süper Lig'de oynanan 5 müsabakada alınan sonuçlar şöyle:

Sivas Belediyespor-Muratpaşa Belediyespor: 37-42

Üsküdar Belediyespor-Kastamonu Belediyespor: 25-34

Konyaaltı Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor: 31-35

Görele Belediyespor-Elazığ Sosyal Yardımlaşma: 46-33

Yalıkavakspor-Anadolu Üniversitesi: 34-26

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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