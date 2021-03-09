Hentbol: Kadınlar Süper Lig
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Hentbol: Kadınlar Süper Lig

09.03.2021 17:53 | Son Güncelleme: 09.03.2021 17:53
Hentbol: Kadınlar Süper Lig

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 17. haftasında Kastamonu Belediyespor, deplasmanda Yenimahalle Belediyespor'u 42-27 yendi.

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 17. haftasında Kastamonu Belediyespor, deplasmanda Yenimahalle Belediyespor'u 42-27 yendi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi'nde oynanan haftanın kapanış maçının ilk yarısı da konuk ekibin, 20-12 üstünlüğüyle tamamlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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