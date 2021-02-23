Hentbol: Kadınlar Süper Lig
23.02.2021 16:17 | Son Güncelleme: 23.02.2021 16:20
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 5. haftasından ertelenen maçta, Üsküdar Belediyespor deplasmanda Konyaaltı Belediyespor'u 28-26 yendi.
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 5. haftasından ertelenen maçta, Üsküdar Belediyespor deplasmanda Konyaaltı Belediyespor'u 28-26 yendi.
Akdeniz Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, deplasman takımı Üsküdar Belediyespor'un 13-9 üstünlüğüyle tamamlandı.
Üsküdar Belediyespor, maçı 28-26 kazandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden