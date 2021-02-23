Hentbol: Kadınlar Süper Lig
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Hentbol: Kadınlar Süper Lig

23.02.2021 16:17 | Son Güncelleme: 23.02.2021 16:20
Hentbol: Kadınlar Süper Lig

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 5. haftasından ertelenen maçta, Üsküdar Belediyespor deplasmanda Konyaaltı Belediyespor'u 28-26 yendi.

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 5. haftasından ertelenen maçta, Üsküdar Belediyespor deplasmanda Konyaaltı Belediyespor'u 28-26 yendi.

Akdeniz Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, deplasman takımı Üsküdar Belediyespor'un 13-9 üstünlüğüyle tamamlandı.

Üsküdar Belediyespor, maçı 28-26 kazandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

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