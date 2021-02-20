Hentbol: Kadınlar Süper Lig
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Hentbol: Kadınlar Süper Lig

20.02.2021 14:59 | Son Güncelleme: 20.02.2021 14:59
Hentbol: Kadınlar Süper Lig

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 15. haftasında, Görele Belediyespor deplasmanda Aksaray Belediyespor'u 40-33 yendi.

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 15. haftasında, Görele Belediyespor deplasmanda Aksaray Belediyespor'u 40-33 yendi.

Aksaray Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, deplasman takımı Görele Belediyespor'un 21-17 üstünlüğü ile tamamlandı.

Baştan sona üstün bir oyun sergileyen Görele Belediyespor, maçı 40-33 kazandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut

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