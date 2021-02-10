Hentbol: Kadınlar Süper Lig
10.02.2021 15:29 | Son Güncelleme: 10.02.2021 15:33
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 14. haftasında Kastamonu Belediyespor, sahasında Sivas Belediyespor'u 47-31 mağlup etti.
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 14. haftasında Kastamonu Belediyespor, sahasında Sivas Belediyespor'u 47-31 mağlup etti.
Kastamonu Atatürk Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 22-15 üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci yarıda farkı daha da açan Kastamonu ekibi, salondan 47-31 galip ayrıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük