Hentbol: Kadınlar Süper Lig
05.02.2021 22:19 | Son Güncelleme: 05.02.2021 22:22
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 13. haftasında Yalıkavakspor, deplasmanda Yenimahalle Belediyespor'u 36-26 yendi.
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 13. haftasında Yalıkavakspor, deplasmanda Yenimahalle Belediyespor'u 36-26 yendi.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Yalıkavakspor, 18-11 önde tamamladı.
Maçın ikinci yarısında da üstün oyununu sürdüren konuk ekip, karşılaşmadan 36-26 galip ayrıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak