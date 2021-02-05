Hentbol: Kadınlar Süper Lig
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Hentbol: Kadınlar Süper Lig

05.02.2021 22:19 | Son Güncelleme: 05.02.2021 22:22
Hentbol: Kadınlar Süper Lig

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 13. haftasında Yalıkavakspor, deplasmanda Yenimahalle Belediyespor'u 36-26 yendi.

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 13. haftasında Yalıkavakspor, deplasmanda Yenimahalle Belediyespor'u 36-26 yendi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Yalıkavakspor, 18-11 önde tamamladı.

Maçın ikinci yarısında da üstün oyununu sürdüren konuk ekip, karşılaşmadan 36-26 galip ayrıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

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