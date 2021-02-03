Hentbol: Kadınlar Süper Lig
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Hentbol: Kadınlar Süper Lig

03.02.2021 17:21 | Son Güncelleme: 03.02.2021 17:24
Hentbol: Kadınlar Süper Lig

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 13. haftanın açılış maçında Kastamonu Belediyespor, sahasında Aksaray Belediyespor'u 40-16 mağlup etti.

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 13. haftanın açılış maçında Kastamonu Belediyespor, sahasında Aksaray Belediyespor'u 40-16 mağlup etti.

Merkez Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, 21-8 tamamlandı.

İkinci yarıda farkı daha da açan Kastamonu ekibi, salondan 40-16 galip ayrıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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