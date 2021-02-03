Hentbol: Kadınlar Süper Lig
03.02.2021 17:21 | Son Güncelleme: 03.02.2021 17:24
Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 13. haftanın açılış maçında Kastamonu Belediyespor, sahasında Aksaray Belediyespor'u 40-16 mağlup etti.
Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 13. haftanın açılış maçında Kastamonu Belediyespor, sahasında Aksaray Belediyespor'u 40-16 mağlup etti.
Merkez Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, 21-8 tamamlandı.
İkinci yarıda farkı daha da açan Kastamonu ekibi, salondan 40-16 galip ayrıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor