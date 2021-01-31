Hentbol: Kadınlar Süper Lig
31.01.2021 18:35 | Son Güncelleme: 31.01.2021 18:38
Hentbolda Kadınlar Süper Lig'in 12. haftasında tek maç oynandı.
Hentbolda Kadınlar Süper Lig'in 12. haftasında tek maç oynandı.
Ligin 12. haftasında bugün oynanan tek karşılaşmada Yalıkavakspor, Üsküdar Belediyespor'u konuk etti. Bodrum Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı ev sahibi takım, 32-24 kazandı.
Ligde 12. hafta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelenen İzmir Büyükşehir Belediyespor-Sivas Belediyespor ve Kastamonu Belediyespor-Görele Belediyespor maçları haricinde tamamlandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay