Hentbol: Kadınlar Süper Lig
24.01.2021 14:55 | Son Güncelleme: 24.01.2021 14:58
Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 2 maç yapıldı.
Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 2 maç yapıldı.
Ligin 10 ve 11. haftasında yapılması gereken ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelenen 2 maç oynandı.
Konyaaltı Belediyespor, 10. hafta müsabakasında konuk ettiği Anadolu Üniversitesi'ni 26-19 yendi. 11. hafta mücadelesinde ise Görele Belediyespor, deplasmanda Elazığ Sosyal Yardımlaşma'yı 36-28 mağlup etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay