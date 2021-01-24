Hentbol: Kadınlar Süper Lig
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Hentbol: Kadınlar Süper Lig

24.01.2021 14:55 | Son Güncelleme: 24.01.2021 14:58
Hentbol: Kadınlar Süper Lig

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 2 maç yapıldı.

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 2 maç yapıldı.

Ligin 10 ve 11. haftasında yapılması gereken ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelenen 2 maç oynandı.

Konyaaltı Belediyespor, 10. hafta müsabakasında konuk ettiği Anadolu Üniversitesi'ni 26-19 yendi. 11. hafta mücadelesinde ise Görele Belediyespor, deplasmanda Elazığ Sosyal Yardımlaşma'yı 36-28 mağlup etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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