Hentbol: Kadınlar Süper Lig

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 2 maç yapıldı.

Ligin 10 ve 11. haftasında yapılması gereken ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelenen 2 maç oynandı.

Konyaaltı Belediyespor, 10. hafta müsabakasında konuk ettiği Anadolu Üniversitesi'ni 26-19 yendi. 11. hafta mücadelesinde ise Görele Belediyespor, deplasmanda Elazığ Sosyal Yardımlaşma'yı 36-28 mağlup etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay