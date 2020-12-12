Hentbol: Kadınlar Süper Lig
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Hentbol: Kadınlar Süper Lig

12.12.2020 14:55 | Son Güncelleme: 12.12.2020 14:58
Hentbol: Kadınlar Süper Lig

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 10. haftasında, Muratpaşa Belediyespor deplasmanda Aksaray Belediyesi Gençlikspor'u 31-19 yendi.

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 10. haftasında, Muratpaşa Belediyespor deplasmanda Aksaray Belediyesi Gençlikspor'u 31-19 yendi.

Aksaray Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, deplasman takımı Muratpaşa Belediyespor'un 17-8 üstünlüğü ile tamamlandı.

Baştan sona üstün bir oyun sergileyen Muratpaşa Belediyespor, maçı 31-19 kazandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut

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