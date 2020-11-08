Hentbol: Kadınlar Süper Lig
08.11.2020 15:53 | Son Güncelleme: 08.11.2020 15:56
Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 7. haftasında Yalıkavak Spor Kulübü, deplasmanda Sivas Belediyespor'u 34-23 yendi.
Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 7. haftasında Yalıkavak Spor Kulübü, deplasmanda Sivas Belediyespor'u 34-23 yendi.
Taha Akgül Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını da Yalıkavak Spor Kulübü 19-11 önde tamamladı.
Baştan sona üstün bir oyun sergileyen Yalıkavak Spor Kulübü, maçı 34-23 kazandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde