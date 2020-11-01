Hentbol: Kadınlar Süper Lig
01.11.2020 18:11 | Son Güncelleme: 01.11.2020 18:11
Hentbolda Kadınlar Süper Lig'in 6. haftasında 3 maç yapıldı.
Hentbolda Kadınlar Süper Lig'in 6. haftasında 3 maç yapıldı.
Ligde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:
Aksaray Belediyespor-Sivas Belediyespor: 28-26
Kastamonu Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor: 29-31
Görele Belediyespor-Konyaaltı Belediyespor: 34-28
Kadınlar Süper Lig'de bugün oynanması gereken Yalıkavak-İzmir Büyükşehir Belediyespor karşılaşması, deprem nedeniyle ertelendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar