Hentbol: Kadınlar Süper Lig
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Hentbol: Kadınlar Süper Lig

01.11.2020 18:11 | Son Güncelleme: 01.11.2020 18:11
Hentbol: Kadınlar Süper Lig

Hentbolda Kadınlar Süper Lig'in 6. haftasında 3 maç yapıldı.

Hentbolda Kadınlar Süper Lig'in 6. haftasında 3 maç yapıldı.

Ligde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:

Aksaray Belediyespor-Sivas Belediyespor: 28-26

Kastamonu Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor: 29-31

Görele Belediyespor-Konyaaltı Belediyespor: 34-28

Kadınlar Süper Lig'de bugün oynanması gereken Yalıkavak-İzmir Büyükşehir Belediyespor karşılaşması, deprem nedeniyle ertelendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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