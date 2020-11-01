Hentbol: Kadınlar Süper Lig
01.11.2020 14:31 | Son Güncelleme: 01.11.2020 14:31
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 6. haftasında Aksaray Belediyespor, Sivas Belediyespor'u 28-26 yendi.
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 6. haftasında Aksaray Belediyespor, Sivas Belediyespor'u 28-26 yendi.
Aksaray Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi takımı Aksaray Belediyespor'un 16-14 üstünlüğü ile tamamlandı.
Baştan sona üstün bir oyun sergileyen Aksaray Belediyespor maçı 28-26 kazandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut