Hentbol: Kadınlar Süper Lig
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Hentbol: Kadınlar Süper Lig

01.11.2020 14:31 | Son Güncelleme: 01.11.2020 14:31
Hentbol: Kadınlar Süper Lig

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 6. haftasında Aksaray Belediyespor, Sivas Belediyespor'u 28-26 yendi.

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 6. haftasında Aksaray Belediyespor, Sivas Belediyespor'u 28-26 yendi.

Aksaray Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi takımı Aksaray Belediyespor'un 16-14 üstünlüğü ile tamamlandı.

Baştan sona üstün bir oyun sergileyen Aksaray Belediyespor maçı 28-26 kazandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut

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