Hentbol: Kadınlar Süper Lig
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Hentbol: Kadınlar Süper Lig

10.10.2020 16:25 | Son Güncelleme: 10.10.2020 16:28
Hentbol: Kadınlar Süper Lig

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 3. haftasında Kastamonu Belediyespor, deplasmanda Sivas Belediyespor'u 38-22 yendi.

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 3. haftasında Kastamonu Belediyespor, deplasmanda Sivas Belediyespor'u 38-22 yendi.

Taha Akgül Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı hakemler Mahmut Boyraz ve Ebubekir Boyraz yönetti.

Mücadelenin ilk yarısı, deplasman takımı Kastamonu Belediyespor'un 16-13 üstünlüğüyle tamamlandı.

Baştan sona üstün bir oyun sergileyen Kastamonu Belediyespor, maçı 38-22 kazandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

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