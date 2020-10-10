Hentbol: Kadınlar Süper Lig
10.10.2020 16:25 | Son Güncelleme: 10.10.2020 16:28
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 3. haftasında Kastamonu Belediyespor, deplasmanda Sivas Belediyespor'u 38-22 yendi.
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 3. haftasında Kastamonu Belediyespor, deplasmanda Sivas Belediyespor'u 38-22 yendi.
Taha Akgül Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı hakemler Mahmut Boyraz ve Ebubekir Boyraz yönetti.
Mücadelenin ilk yarısı, deplasman takımı Kastamonu Belediyespor'un 16-13 üstünlüğüyle tamamlandı.
Baştan sona üstün bir oyun sergileyen Kastamonu Belediyespor, maçı 38-22 kazandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde