Hentbol: Kadınlar Süper Lig Hentbolda Kadınlar Süper Lig'in 18. haftasındaki 3 karşılaşma ve 16. haftadan ertelenen 1 maç yarın yapılacak.

Hentbolda Kadınlar Süper Lig'in 18. haftasındaki 3 karşılaşma ve 16. haftadan ertelenen 1 maç yarın yapılacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre maçların programı şöyle:

16. hafta:

17.00 Üsküdar Belediyespor-Kastamonu Belediyespor (Çamlıca)

18. hafta:

13.00 Pazarspor-Görele Belediyespor (Mehmet Akif Pirim)

17.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Mardin Büyükşehir Başak (Celal Atik)

18.00 Yenimahalle Belediyespor-Yalıkavakspor (Gazi Mustafa Kemal Atatürk)

Kaynak: AA