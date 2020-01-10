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Hentbol: Kadınlar Süper Lig

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 10. haftasında 3 maç yapılacak.

10.01.2020 09:30 | Son Güncelleme: 10.01.2020 09:30
Hentbol: Kadınlar Süper Lig

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 10. haftasında 3 maç yapılacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde program şöyle:

Yarın:

15.00 Üsküdar Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Çamlıca)

12 Ocak Pazar:

13.00 Mardin Büyükşehir Başak-Muratpaşa Belediyespor (Mardin Artuklu)

16.00 Görele Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor (Görele İlçe)

Not: Ligin 10. haftasının açılış maçında Kastamonu Belediyespor, Pazarspor'u 63-19 yenmişti.

Kaynak: AA
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